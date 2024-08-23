Ректора ГСГУ Подмосковья удостоили звания «Заслуженный работник образования»

Церемония награждения состоялась на традиционном августовском Съезде учителей, который прошел в Доме правительства Подмосковья в Красногорске. Мероприятие собрало более 300 представителей учебных учреждений со всего Подмосковья. В ходе съезда губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги прошедшего учебного года и назвал лучшие школы региона.

Особое внимание было уделено «Абсолютным лидерам образования» — Гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцове и Физико-техническому лицею имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

Эти образовательные учреждения в четвертый раз подряд получили высокую оценку за свои достижения. На их инновационных площадках регулярно стажируются студенты ГСГУ, перенимая передовой опыт и подходы в области образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.