Ректор вуза Подмосковья присоединилась к съезду Российского союза ректоров

сегодня в 14:22

На базе МГУ имени М. В. Ломоносова проходит съезд Российского союза ректоров, который открыл академик РАН Виктор Садовничий. Событие проводится каждые пять лет. Оно собрало более 600 руководителей университетов для обсуждения развития системы высшего образования и стратегических направлений научно-технологического прогресса России. Ректор Орехово-Зуевского ГГТУ Галина Скударева стала участником форума, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В рамках съезда было зачитано приветствие президента России, подчеркивающее важность модернизации образования и воспитания молодежи. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил с докладом о новых национальных целях развития, акцентируя внимание на необходимости реализации потенциала каждого человека через образование.

На съезде также выступили президент РАО Ольга Васильева и президент РАН Геннадий Красников, обсуждая актуальные вопросы, включая рейтинги университетов, формирование мировоззрения и воспитание социально ответственной личности. Съезд стал площадкой для диалога о будущем высшего образования и научно-технологического суверенитета России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.