Ректор ВГУ Ендовицкий за 1,5 млн рублей купил жене степень доктора наук

В Москве по подозрению во взяточничестве задержали ректора ВГУ Ендовицкого

В Москве правоохранители задержали ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, которого подозревают в даче взятки за докторскую диссертацию жены Елены, которая не сумела ее защитить самостоятельно, сообщает Telegram-канал Baza .

Елена Ендовицкая пыталась защитить докторскую диссертацию в конце 2022 года, но не сумела ответить ни на один вопрос комиссии. В Сети появилось видео с ответами супруги ректора ВГУ, которая путалась в информации и избегала ответов на прямые вопросы.

По предварительной версии, Дмитрий Ендовицкий решил помочь супруге и дал взятку в размере 1,5 млн рублей. В итоге ей присвоили докторскую степень.

Следователи считают, что причастным к преступлению может быть заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета Юрий Трещевски, который мог выступить посредником в данном вопросе.

Его также заподозрили во взяточничестве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.