сегодня в 16:21

Рекордсменка России по становой тяге провела зарядку для долголетов в Люберцах

Тренер по суставной аквааэробике, инструктор по стретчингу и силовым видам спорта Герасимова Ирина Викторовна провела зарядку для участников проекта «Активное долголетие» в городском парке Люберец. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Утренняя зарядка для долголетов — это лучшее средство, чтобы зарядиться позитивной энергией, настроить свой организм на самую продуктивную деятельность в течении дня», — рассказала Ирина Викторовна.

Так же в проведении зарядки принял участие Пономарев Владимир ‍- мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России в сумме троеборья.

«Это здоровая привычка на каждый день. Это прилив сил и бодрости духа!» — поделилась впечатлениями самая возрастная участница Чаленко Тамара Ивановна, которой 95 лет.

Хорошее настроение, а также заряд бодрости и положительных эмоций получили сегодня все участники мероприятия.

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