Рекордные цифры: эксперт объяснил, куда Пентагон потратит триллион долларов

Как заявил заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ, профессор Юрий Жданов, несмотря на то, что министерству обороны США в этом году урезали финансирование, выделенный на 2026 год триллион долларов Пентагон сможет потратить на новые проекты, сообщает сайт MK.Ru .

Конгресс установил расходы Минобороны на исследования, разработки, испытания и оценку в размере всего 141 млрд долларов. Трамп уже подписал этот новый законопроект.

«В отличие от обычных законов, которые, как правило, запрещают „новые начинания“, этот закон предоставляет Пентагону право инициировать новые программы, если они соответствуют определенным требованиям. Тут еще надо учитывать то, что Конгресс в очередной раз не смог достичь бюджетной сделки. То есть принятый закон — как бы временный, шестимесячная резолюция о продолжении финансирования», — сказал Жданов.

Уже известно, что на выделенные средства Трамп намерен создать противоракетный щит «Железный купол». Американцы явно учли опыт СВО: в ближайшие годы они займутся наращиванием производства ракет и боеприпасов, вложатся в программу NGAD (Воздушное превосходство нового поколения).