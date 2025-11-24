Рекордные 70 собак‑проводников выпустят в 2025 году в Балашихе

Российская школа подготовки собак-проводников, расположенная в Балашихе, планирует выдать в 2025 году рекордные 70 хвостатых помощников для незрячих и слабовидящих людей по всей стране, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже 63 обученные собаки нашли своих владельцев в этом году и помогают им в ориентировании и передвижении.

Школа собак-проводников в Балашихе — уникальное учреждение, которое уже 65 лет обеспечивает людей с нарушениями зрения не только необходимой поддержкой, но и возможностью обрести самостоятельность. За десятилетия работы школа подготовила тысячи специалистов и собак-проводников, изменив жизнь многих россиян к лучшему.

Особой новостью этого года стал выпуск первой в России собаки-проводника, появившейся на свет с помощью технологии эмбриотрансфера. Щенок по кличке Аки, рожденный от суррогатной матери, успешно прошел обучение и обрел нового хозяина. Это значимое событие для отечественной кинологии, подтверждающее высокий уровень научного и практического подхода, применяемого в школе.

Работа школы продолжится в тесном взаимодействии со специалистами Всероссийского общества слепых и органами власти для обеспечения людей с нарушениями зрения необходимой поддержкой и повышением качества их жизни.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.