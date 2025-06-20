Рекордное за 42 года похолодание накроет Центральную Россию

В воскресенье в Москве температура опустится до аномальных значений

В ближайшие выходные жителей Центральной России ждет резкое похолодание, которое станет одним из самых сильных за последние десятилетия, сообщает центр «Фобос» .

В субботу в столице ночью температура опустится до +11…+13°, днем, благодаря солнечным лучам, воздух прогреется до +17…+19°.

Ночью на воскресенье небо прояснится, и температура резко упадет: в Москве столбики термометров покажут +7…+9°, а в Подмосковье местами похолодает до +5°.

22 июня над столицей сгустятся тучи, начнутся обложные дожди, и температура не поднимется выше +13…+15°. Так холодно в этот день не было с 1983 года, когда максимальная температура составила всего +9,9°.

По данным метеорологов, подобные вторжения арктического воздуха в Центральную Россию случаются в среднем раз в 20 лет. Например, в 1959 и 1970 годах в Москве 22 июня термометры показывали не более +12,2°.

В начале недели дожди не отступят: ночью +8…+11°, а днем в понедельник ненадолго потеплеет до +18…+21°. Однако уже со вторника циклоны вновь принесут дождливую и прохладную погоду. Жителям региона стоит подготовиться к аномально холодным дням и не забывать о теплой одежде.