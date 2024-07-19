Рекордное количество вопросов задали в рамках выездной администрации в поселке Зеленоградский

18 июля в поселке Зеленоградский городского округа Пушкинский прошла встреча с жителями в формате выездная администрация, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Профильные заместители, представители ресурсоснабжающих организаций, коммунальных предприятий и активисты «Единой России» ответили на вопросы, которые волнуют граждан. Встречу посетили 110 человек.

Обращения жителей округа касались жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений, денежных выплат многодетной семье и реконструкции дороги от платформы «43 километр». Среди обращений была и просьба установить искусственные неровности на внутридворовой территории для ограничения скорости автомобилей. Были затронуты и темы образования и здравоохранения. По всем вопросам жителям даны разъяснения. Некоторые обращения взяты в проработку.

«Отмечу, что с каждым разом количество участников „выездной Администрации“ растет. Мы понимаем, что такой формат востребован у населения и позволяет гражданам получить необходимую информацию из первых уст», — отметил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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