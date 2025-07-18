Рекорд за пять дней: Mash в мессенджере MAX привлек 50 тысяч подписчиков

Всего за пять дней работы новостной канал Mash собрал 50 000 подписчиков в национальном мессенджере MAX, войдя в число лидеров по охвату среди российских СМИ на этой платформе. Редакция активно развивает канал и экспериментирует с новыми форматами, учитывающими особенности площадки, сообщает Mash.

«Ворвались так ворвались. Мы всегда за технологии, быстрые решения и честную конкуренцию. Аудитория MAX активно реагирует на новостной контент, и это нас заряжает. Сейчас каждый день в ленте — борьба за внимание, вызов, позволяющий находить свежие форматы и укреплять голос редакции. Прошло меньше недели. Для этого времени — достойный результат», — отметил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.



MAX — это отечественная цифровая платформа, созданная дочерней компанией VK. Количество пользователей мессенджера превышает 2 миллиона, а СМИ и авторы активно осваивают в нем новые способы распространения контента. Приложение сочетает простоту использования и универсальный функционал, отвечающий запросам современных пользователей.