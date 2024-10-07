Реконструкцию «Битва за Москву. Подольские курсанты» показали в Подольске

Военно-историческая реконструкция «Битва за Москву. Подольские курсанты» развернулась в сердце округа на площади Славы. Недалеко от этого места в 1941 году юные воспитанники артиллерийского и пехотного училищ проходили подготовку, отсюда отправились на Ильинский рубеж. Почти две с половиной тысячи будущих командиров так и не вернулись обратно с полей сражений.

Реконструкторы ярко передали каждую деталь боя: наступление фашистов, атаки юных воинов, радость курсантов от первой победы над оккупантами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.