Реконструкция ВЗУ в пос. Правдинский округа Пушкинский завершена на 75%

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил ВЗУ № 14 в посёлке Правдинский, чтобы оценить ход работ по реконструкции объекта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Водозаборный узел, построенный в 1963 году, обслуживает более 17 000 человек.

В рамках реконструкции производительность водозаборного узла увеличится в два раза. Также в рамках контракта установят станцию очистки воды, проведут замену внутриплощадочных инженерных сетей, водовода и кабельных линий.

В настоящее время ведутся работы по фасаду здания и внутри здания насосной станции. Общая готовность работ на объекте составляет 75%. Реконструкцию планируют завершить до конца года.

Всего в государственную программу по развитию объектов инженерного хозяйства заявлены 19 КНС, семь ВЗУ и канализационные коллекторы.

В настоящий момент в рамках реализации программ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Пушкинском работы проводятся по семи ВЗУ: ВЗУ № 1, г. Пушкино; ВЗУ № 3, г. Пушкино, мкр Клязьма; ВЗУ № 8, п. Тарасовка; ВЗУ № 12, мкр. Кудринка; ВЗУ № 14, п. Правдинский; ВЗУ № 18, п. Правдинский; ВЗУ № 42, с. Левково.

Планируется, что к концу 2026 года в Пушкинском будет отремонтировано 25% водозаборных узлов, что значительно повысит качество водоснабжения в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.