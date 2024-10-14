Реконструкция водозаборного узла № 8 в Ленинском округе завершена на 70%

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход строительных работ на территории водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские. Работы планируют здесь завершить до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

Водозаборный узел № 8 в поселке Горки Ленинские начал работать в 1980 году, и здесь требовалось обновление двух артезианских скважин, бурение новой скважины, так как здания и сооружения износились на 65%.

«Для нас принципиально важно иметь надежное водоснабжение для жителей, а также для объектов социального назначения, таких как детские сады и школы», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Сейчас реконструкция завершена на 70%: рабочие занимаются откачкой воды из траншеи, соединяющей насосную станцию с резервуаром для чистой воды, шлифуют фасадные стены насосной станции, грунтуют и шпаклюют стены, укладывают напольную плитку в помещении станции. Вокруг здания насосной станции производится обратная засыпка песком. Также ведется бетонирование фундаментных плит для павильонов скважин № 32 и № 30, устанавливаются металлические конструкции на павильоне скважины № 32, а также осуществляется прокачка воды в этом же павильоне. На объекте задействованы 35 человек.

«Завершить модернизацию водозаборного узла № 8 планируем до конца 2024 года, производительность объекта составит 1920 кубометров в сутки», — добавил Каторов.

Ранее в пресс-службе главы Ленинского городского округа сообщили, что в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и утилизации отходов» в Видном планируется провести реконструкцию теплового пункта № 22 на проспекте Ленинского Комсомола из-за высокой степени износа оборудования. Все работы будут выполнены за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Завершение работ планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.