Рекламодатели в ОК увеличили кампании для аудитории 35+

В 2026 году рекламодатели активнее продвигают товары и услуги в «Одноклассниках» среди пользователей старше 35 лет. Число таких кампаний выросло на 23% год к году, сообщает пресс-служба ОК.

С начала 2026 года количество рекламных кампаний, ориентированных на аудиторию 35+, увеличилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Число показов рекламы этой группе выросло на 19% год к году, а число рекламодателей — на 2%. Доля показов на пользователей старше 35 лет превысила 90% от общего объема.

Наибольший рост показов зафиксирован в категориях «Здоровье и здоровый образ жизни», «Образование», «Покупки», «Новости и политика», «Недвижимость», «Еда и напитки» и «Игры».

«Мы видим устойчивый рост интереса брендов к аудитории старше 35 лет в „Одноклассниках“. Этот сегмент органически растет и остается одним из самых активных на платформе — люди больше читают, смотрят и взаимодействуют с контентом. Кроме того, пользователи этой возрастной категории демонстрируют высокий отклик на рекламные предложения и чаще переходят к целевым действиям», — прокомментировал руководитель группы по рекламной монетизации в ОК Игорь Инкулец.

Самым популярным каналом размещения остается лента социальной сети, а наиболее востребованным форматом — лид-формы для сбора заявок и оценки эффективности кампаний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.