Реклама и оформление: косметолог объяснила цены на брендовую косметику

Эксперт Марченко: брендовая косметика не всегда лучше аптечной

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Руслана Марченко заявила, что люксовая косметика может не отличаться от аптечной по составу и качеству, но будет стоить дороже из-за оформления, сообщает Газета.ru .

«Часть конечной цены складывается не только из формулы, но и из внешнего оформления. Стеклянная баночка с металлической крышкой и золотым тиснением сама по себе добавляет десятки процентов к стоимости», — сказала эксперт.

По ее словам, значительную долю цены составляет реклама: без нее потребитель не сможет узнать о продукте.

Косметика, реализуемая в аптеках, или космецевтические средства, нередко представляют собой более обоснованное решение. Ключевым достоинством такой продукции является состав, прошедший клинические испытания, и гипоаллергенная формула.

В подобных средствах обычно содержится незначительное количество парфюмерных добавок и компонентов, способных вызвать раздражение, а действующие вещества отобраны таким образом, чтобы оказывать деликатное, но результативное воздействие.

