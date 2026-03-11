Реклама голосования на маркетплейсах может привлечь к нему больше женщин

Практика рекламы предстоящих выборов на торговых онлайн-площадках может привлечь больше женщин к участию в голосовании, сообщил РИАМО директор Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев.

«Маркетплейсами в основном пользуются дамы, как известно, мужчины у нас не любят покупать и не любят голосовать. Мужчины либо проголосуют по «электронке», либо не проголосуют вообще, в большинстве своем. Так что женщин проголосует больше, и от этого изменится гендерный состав», — сказал Журавлев.

Директор Института региональных проблем добавил, что в целом такая идея может побудить проголосовать граждан, которые обычно не изъявляли такого желания.

Ранее стало известно, что возможности маркетплейсов могут использовать во время выборов в Госдуму в 2026 году. На площадках планируют проводить агитацию и вовлекать граждан в избирательный процесс.

