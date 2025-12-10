Реки юго-западного Крыма пересохли впервые за последние 10 лет

Ученые отдела гидрофизики шельфа МГИ РАН провели анализ устьев рек Черная, Бельбек и Кача на юго-западном побережье Крыма и пришли к выводу, что в типичных метеоусловиях воды рек Бельбек и Кача опресняют прибрежную морскую зону вблизи устьев в пределах двух километров, сообщает Крымское информационное агентство .

В периоды интенсивных дождей воздействие речного стока возрастает, приводя к тому, что опреснение воды в море охватывает акваторию на удалении 6–8 километров от береговой линии.

Однако в 2025 году эксперты отметили аномальную ситуацию. Продолжительная засуха и отсутствие дождей спровоцировали пересыхание русел рек на отдельных участках, сведя к минимуму или полностью прекратив поступление воды в море.

«В этом году, наблюдалась длительная межень, и отсутствие осадков привело к пересыханию русел рек, сток которых в устья был минимальным, а иногда отсутствовал. Такое явление фиксируется впервые за последние 10 лет. В основном, сток рек не поступал в море из-за засухи», — отмечается в исследовании.

