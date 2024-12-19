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Рейтинг ветеринарных станций на основе отзывов составили в Подмосковье

Жители региона оценили работу ветеринарных станций Госветслужбы Подмосковья. За 2 месяца пользователи сервиса «Яндекс Карты» оставили 946 голосов и более 400 отзывов, на основе которых был составлен рейтинг, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В пятерку лучших государственных учреждений ветеринарии по результатам оценок вошли:

Сергиево-Посадская ветеринарная станция на проспекте Красной Армии;

Апрелевская участковая ветеринарная лечебница в Наро-Фоминском городском округе;

Звенигородская участковая ветеринарная лечебница в Одинцовском городском округе;

Станция по борьбе с болезнями животных по Богородскому городскому округу и г. о. Электросталь;

Растуновская ветеринарная станция в селе Растуново городского округа Домодедово.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дополнили, что большая часть учреждений Госветслужбы Подмосковья получили более 4,7 баллов. Задать вопрос о работе ветеринарных клиник владельцы домашних животных могут ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону единого кол-центра: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.