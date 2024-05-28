Рейды на предмет вывоза мусора в СНТ начнут проводить в Ленинском округе

В Центре управления регионом Ленинского городского округа состоялось совещание заместителя главы муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяны Каляминой с представителями регионального оператора «Каширский» и директорами управляющих компаний. В ходе встречи отработаны наиболее проблемные точки по содержанию контейнерных площадок и вывозу коммунальных отходов, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы сегодня в Центре управления регионом собрали выездное совещание, пригласили представителей Каширского регионального оператора, руководящий состав МБУ „Благоустройство“ и руководителей управляющих компаний». Все это сделано для того, чтобы улучшить коммуникацию между администрацией муниципалитета, управляющими компаниями и Каширским региональным оператором. В летний период количество отходов значительно увеличивается, за счет того, что в округе есть СНТ. Соответственно, жители сюда приезжают жить на весь летний период. Для того, чтобы нормализовался вывоз отходов с проблемных контейнерных площадок, мы разработали алгоритм взаимодействия между структурами и постараемся его применить как можно скорее. Ну и, соответственно, те контейнерные площадки, которые у нас являются транзитными, мы их тоже берем на контроль и, после обхода территорий, будем принимать решения. Обход территории проведём вместе с территориальными отделами и жителями», — сказала замглавы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

В режиме живого диалога руководители управляющих компаний муниципалитета обсудили дальнейшее взаимодействие с Каширским региональным оператором. Представителем регионального оператора были даны разъяснения по каждой заявке, в короткие сроки недочеты по проблемным адресам будут устранены.

Взаимодействие регионального оператора с сотрудниками администрации и управляющих компаний в Ленинском городском округе налажено в режиме онлайн.

«Мы создали специальный чат, в котором присутствуют и сотрудники Единой диспетчерской службы, и администрации, и управляющих компаний, а также представители регионального оператора „Каширский“. В нем уже внедрена работа по системе „Вопрос-ответ“ по распаркованности контейнерных площадок, такую же практику будем внедрять по КП в СНТ», — подытожила Калямина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.