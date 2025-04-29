Рейдовые мероприятия прошли в районе села Булатниково в Ленинском округе

В Ленинском городском округе заместителем главы муниципалитета совместно с инспектором Министерства экологии и природопользования Московской области были проведены рейдовые мероприятия в районе села Булатниково. Целью инспекции являлась оценка текущего состояния территории и фиксации их состояния в разрезе объемов засыпки, а также нанесения ущерба окружающей среде, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Ключевой задачей проверки стал осмотр участков земли, где ранее располагались сельскохозяйственные территории, в частности, клубничные поля. В ходе рейда, при содействии сотрудников полиции и дорожно-патрульной службы, было проведено задержание двух большегрузов, незаконно перевозивших строительные грунты и осуществлявших размещение данного вида отходов на территории, не относящейся к легальным объектам приема и переработки отходов строительства и сноса зданий и сооружений», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В дальнейшем работы по наведению порядка на территории сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территориям в Ленинском округе будут продолжены.

«Регулярные рейды и проверки, проводимые совместно с областными надзорными органами, позволяют оперативно выявлять и пресекать подобные правонарушения, а также привлекать к ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба окружающей среде», — добавила Виктория Морозова.

Также ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе, в ответ на многочисленные жалобы жителей, проживающих вблизи деревень Дроздово, Мильково и Слобода, был проведен рейд с целью пресечения несанкционированного водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.