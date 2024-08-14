Рейд по выявлению нарушений при транспортировке стройотходов прошел в Серпухове

14 августа в городском округе Серпухов Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Минэкологии МО, МВД РФ и ГУРБ МО провели рейд по выявлению нарушений при транспортировке строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия проверено 25 единиц техники. У 3 водителей отсутствовали документы, необходимые для перевозки мусора.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а транспортные средства задержаны.

Благодаря оперативным действиям инспекторов удалось предотвратить незаконный сброс 50 кубометров строительных отходов.

Ведомство напоминает, что вывоз строительного мусора должен осуществляться только на специализированные полигоны при наличии всей необходимой документации.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.