Рейд по выявлению нарушений при транспортировке стройотходов прошел в Можайске

В эти выходные на территории Можайского округа прошел совместный профилактический рейд, направленный на борьбу с несанкционированным сбросом мусора и пресечением деятельности «серых возчиков». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло под чутким руководством сотрудников ОМВД России «Можайский», народных дружинников и сотрудников администрации.

В ходе рейда удалось выявить несколько фактов нарушения административного законодательства. Так, на контейнерной площадке в деревне Горетово была пресечена попытка несанкционированного сброса строительных отходов. Группа мужчин начала складировать строительный мусор прямо на землю рядом с контейнерами, что строго запрещено.

Данные действия подпадают под статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Штраф на физ. лиц — от 10 до 15 тысяч; юр. лиц — от 30 до 50 тысяч.

При повторном правонарушении от 20 до 30 тысяч и от 60 до 100 тысяч с конфискацией транспортного средства соответственно.

Строительные отходы запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и рядом с ними. Их утилизация должна осуществляться исключительно силами специализированных лицензированных компаний.

Список легальных перевозчиков можно узнать на сайте по ссылке. Заявку для вывоза строительных отходов можно оставить там же или обратиться по телефону: 122#7.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.