Рейд по проверке торговых объектов прошел в Красногорске
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Представители главного управления содержания территорий администрации городского округа Красногорск провели очередное плановое мероприятие по проверке качества работы торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Рейд прошел при поддержке сотрудников полиции. По словам старшего инспектора отдела потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Олега Кочеткова подобного рода мероприятия необходимы, чтобы фиксировать нарушения, тут же выписывать протоколы и применять предусмотренные штрафные санкции за нарушение содержания территорий.
По ходу проверки был зафиксирован факт складирования торговыми объектами мусора и строительных материалов, выписан один протокол, проведены профилактические беседы с сотрудниками, ответственными за складирование и своевременный вывоз отходов. Также за нарушение будет штраф. За первую фиксацию нарушения он составляет от 1 000 до 2 500 рублей, за повторную — 5 000 рублей.
Олег Кочетков отметил, что со стороны жителей также необходима включенность. Только посредством совместной продуктивной работы можно привести территории округа в идеальное состояние.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.
«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.