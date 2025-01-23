Рейд по продуктовым магазинам и кафе состоялся в Котельниках

Заместитель главы округа Котельники Сергей Полевщиков совместно с отделами потребительского рынка и рекламы, а также в присутствии сотрудника правоохранительных органов провели осмотр продуктовых магазинов на выявление нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверка проведена в продуктовых магазинах: «Марианна» (мкр. Южный, дом № 8), «РаштПро» (мкр. Южный, дом № 8) и в кафе «Чайхана» (мкр. Южный, дом № 8).

В ходе осмотра на данных торговых объектах были выявлены следующие нарушения: отсутствие заключения о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям; продукция с истекшим сроком годности; нарушение товарного соседства; отсутствие медицинских книжек и трудовых договоров у части штата сотрудников; отсутствие ценников товара.

По всем нарушениям составлены акты и подготовлены документы для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области, в прокуратуру и ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.