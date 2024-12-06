Рейд по пресечению сжигания мусора провели в Булатниково Ленинского округа

В Ленинском городском округе сотрудники муниципальной администрации совместно с представителями регионального министерства экологии провели выездное обследование территории вблизи села Булатниково для установления факта незаконного сжигания отходов в ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Рейд проведен по поручению главы Ленинского округа Станислава Каторова на основании обращения местных жителей, которые неоднократно становились свидетелями дыма, гари и неприятного запаха на этой территории. Они предполагают, что здесь сжигают провода. Мы отреагировали незамедлительно и выехали на место, где обнаружили склад металлолома», — сказала глава муниципалитета Виктория Морозова.

Во время проведения ночного рейда сжигания мусора на площадке не проводилось. Однако проверки данной территории продолжатся как в темное время суток, так и в дневное время, в том числе с применением аэросъемки. Кроме того, у владельцев пункта сбора металлолома проверят наличие лицензии и других необходимых документов. Если их представлено не будет, это станет поводом для судебного разбирательства.

«Этот вопрос отрабатываем с полицией. Запросили перечень документов, кто имеет право на осуществление данного вида деятельности», — пояснила Виктория Морозова.

Рейды по проверке соблюдения законодательства сотрудниками администрации Ленинского округа совместно с полицией и минэкологии Московской области проводятся на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.