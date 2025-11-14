Регулятор в России будет проверять переводы цифровых рублей
Банк России введет новые признаки мошеннических операций
Фото - © РИА Новости
С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила Банка России по идентификации мошеннических операций, сообщает ТАСС.
Согласно приказу регулятора, признаками недобровольного перевода средств будут считаться операции, совершенные под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
Особое внимание уделят транзакциям с цифровым рублем и случаям смены номера телефона на портале «Госуслуги» в течение 48 часов до перевода.
Ранее ЦБ уточнил, что проверке подлежат операции через Систему быстрых платежей от 200 тысяч рублей, направленные незнакомым получателям, а также последующие переводы средств третьим лицам.
Новые меры призваны усилить защиту граждан от финансового мошенничества.
