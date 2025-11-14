Регулятор в России будет проверять переводы цифровых рублей

сегодня в 05:54

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила Банка России по идентификации мошеннических операций, сообщает ТАСС .

Согласно приказу регулятора, признаками недобровольного перевода средств будут считаться операции, совершенные под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Особое внимание уделят транзакциям с цифровым рублем и случаям смены номера телефона на портале «Госуслуги» в течение 48 часов до перевода.

Ранее ЦБ уточнил, что проверке подлежат операции через Систему быстрых платежей от 200 тысяч рублей, направленные незнакомым получателям, а также последующие переводы средств третьим лицам.

Новые меры призваны усилить защиту граждан от финансового мошенничества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.