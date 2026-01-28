Регоператоры Подмосковья усилили вывоз отходов в 12 округах из-за снегопадов

Региональные операторы по обращению с ТКО в 12 городских округах Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопадов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Региональный оператор Ногинского кластера усилил работу по вывозу отходов в Балашихе, Богородском, Лосино-Петровском, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Звездном городке, Павловском Посаде, Реутове, Черноголовке, Щелкове, Фрязине и Электростали. Меры приняты из-за ухудшения погодных условий и снегопадов.

Специалисты напоминают, что зимой часто возникают трудности с доступом к контейнерным площадкам и проездом спецтехники из-за припаркованных автомобилей. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что основная задача — обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов. Ежедневно обслуживается 21 тысяча контейнерных площадок, из которых около 500 расположены в частном секторе. Для работы задействовано примерно 1,3 тысячи единиц спецтехники, а органы местного самоуправления очищают подъездные пути для проезда мусоровозов.

Автовладельцев просят не парковать транспорт там, где он мешает проезду спецтехники, чтобы не нарушать график вывоза отходов. Парковка рядом с контейнерами считается нарушением и может привести к штрафу. О случаях неправомерной парковки жители могут сообщать через мобильное приложение «Добродел» с помощью сервиса «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.