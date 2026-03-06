Регоператоры Подмосковья поздравили женщин с 8 Марта

Сотрудники региональных операторов Московской области поздравили женщин с наступающим Международным женским днем. В отрасли обращения с отходами женщины работают наравне с мужчинами и обеспечивают бесперебойную чистоту региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В сфере, где традиционно преобладают мужчины — водители мусоровозов, мастера и специалисты сервисных служб, — женщины занимают ответственные должности и ежедневно выполняют сложные задачи. Они работают без выходных и праздников, обеспечивая стабильную систему вывоза отходов в Подмосковье.

Один из примеров — начальник отдела логистики Воскресенского и Алексинского кластеров. Она координирует работу 250 единиц спецтехники на территории 10 округов региона. Благодаря выстроенной системе управления ежедневно вывозится около 20 тыс. кубометров отходов, в том числе в сложных погодных условиях — при морозе, метели и гололеде.

«Поздравляем всех женщин с наступающим праздником, желаем женского счастья, тепла и гармонии!»

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.