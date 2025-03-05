Регоператоры Подмосковья поделились идеями экологичного празднования 8 марта

Традиционные подарки на 8 марта — открытки и букеты — давно стали символом праздника. Однако уже через несколько дней они оказываются в мусорном ведре. Так, региональные операторы по обращению с ТКО региона предлагают заменить их на более экологичные и креативные варианты, которые не только порадуют, но и помогут сохранить природу. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Букеты

Можно отказаться от традиционных букетов в пользу цветов в горшках, так как они будут радовать хозяйку гораздо дольше. Такой выбор способствует уменьшению числа отходов.

Упаковочная бумага, которая радует глаз в момент вручения подарка, уже через минуту становится ненужной. В качестве экоальтернативы предлагаем использовать крафтовую.

Конфеты

Выбирать необходимо сладости, которые упакованы в бумагу или картон, а не в пластик. Кроме того, сладости можно упаковать в стильную жестяную коробку, которую в дальнейшем будут использовать для хранения мелочей.

После праздника обязательно помните о правильной утилизации отходов:

пластиковые, стеклянные и металлические емкости, тетрапак и бумагу можно отправить в синий контейнер для сухих отходов для дальнейшей переработки;

если все же выбирали в качестве подарка цветы — их необходимо отправить в контейнер для смешанных отходов. На комплексах по переработке отходов они превратятся в техногрунт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.