Регоператоров начнут лишать тарифа за неправильную утилизацию грунта

В России готовятся изменения в систему тарифного регулирования в сфере обращения с отходами. Расходы операторов на производство искусственного грунта (компоста из органической части отходов) будут учитываться в тарифах только в том случае, если произведенный грунт реально используется или реализуется, передает пресс-служба РЭО.

Соответствующий проект постановления внесен в Правительство России. Он подготовлен при участии Российского экологического оператора и предполагает введение изменений с 1 сентября 2025 года.

Проект постановления вносит изменения в основы ценообразования и тарифного регулирования в сфере обращения с отходами. В частности, устанавливается порядок учета расходов на производство искусственного грунта в составе единого тарифа регионального оператора при условии, что такие объекты включены в территориальную схему.

«Если оператор понес расходы, а грунт не произвел или, например, произвел, но в итоге не реализовал, не применил для пересыпки отходов на полигоне или при благоустройстве территорий, и грунт оказался захоронен, то такие расходы будут исключены из тарифа в последующих периодах. По сути, это стимулирует операторов реально доводить процесс утилизации до конца. Формирование прозрачной системы тарифов для утилизации отходов и производства компоста — это необходимое условие для развития современной отрасли. Принятие документа позволит регионам эффективнее планировать проекты, а бизнесу — вкладываться в строительство новых мощностей с понятной и стабильной экономикой», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Также закрепляется правило: если грунт произведен, но в течение трех лет не нашел применения, тариф пересчитают и эти расходы будут исключены. При этом, если оператор продал грунт и получил доход, он сможет направить эти средства на погашение кредитов или займов, которые брал на строительство объекта. Это позволит снизить нагрузку на тарифную систему и сделать ее прозрачнее.

Для жителей никаких отдельных платежей не появится — в квитанции, как и раньше, будет отражен единый тариф регионального оператора. Внутри него учитываются расходы на всю систему обращения с отходами, в том числе на переработку органической фракции и производство компоста. Новые правила позволяют сделать этот процесс прозрачным и учитывать затраты операторов по компостированию в общей системе тарификации.

Дополнительно создаются возможности для досрочного пересмотра тарифов в случае ввода новых объектов, а также вводятся правила учета расходов на создание перегрузочных станций, которые с 2025 года будут включаться в тарифную модель.