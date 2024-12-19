Регоператор вручил дипломы учащимся Подольска по итогам экоконкурса

Регоператор Чеховского кластера наградил победителей экологического состязания в городском округе Подольск. Ими стали учащиеся Лицея Климовска, которые заняли 3 место в региональном экологическом состязании «Сожми и закрути ПЭТ». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Конкурс регоператор проводил в течение ноября между школьниками трех городских округов: Чехова, Подольска и Серпухова.

Ребята лицея в Подольске устроили настоящие внутренние соревнования, которые сплотили их общим полезным делом. Результатом стал бункер с накопленными пластиковыми бутылками весом 160 кг.

Экологическое состязание прошло в рамках одноименной акции регоператора, направленной на уменьшение объема пластика в местах сбора отходов.

Основная его цель — привлечение внимания к проблеме пластикового загрязнения и формирование правильного навыка раздельного сбора отходов, включающего обязательное сжатие пластиковой упаковки перед утилизацией.

Собранный ПЭТ — полиэтилентерефталат — является легко и хорошо перерабатываемым полимером, который регоператор в полном объеме отправит на переработку.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.