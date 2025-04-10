Регоператор Рузского кластера спас краснокнижную птицу

На территории одной из контейнерных площадок в подмосковном Одинцово сотрудники Рузского регоператора заметили необычную раненую птицу. Девушки забрали пернатого и отвезли в местный приют для птиц, где орнитологи оказали ему срочную помощь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Птица оказалась птенцом лесного кулика, которые сейчас занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это виды перелетных пернатых, находящиеся под угрозой исчезновения с 2001 года.

Благодаря неравнодушию сотрудниц регоператора, сейчас птица в надежных руках. У нее поврежден глаз, но орнитологи прикладывают все усилия для того, чтобы спасти жизнь.

Как только птенец поправится, его отправят во Владимирскую область и передадут в руки волонтеров «Воронье гнездо», где живут и проходят реабилитацию под присмотром специалистов такие же птенчики. Если глаз полностью восстановится — малыша отпустят на волю.

Сегодня из-за неожиданных холодов в Подмосковье перелетные птицы могут пострадать от непогоды, а также нехватки пищи. Помочь пернатым может каждый из нас, просто установив кормушки.

В качестве пищи для птиц орнитологи рекомендуют ломтики яблок, семена арбуза, тыквы, нежареные семена подсолнуха, сушеные ягоды рябины и боярышника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.