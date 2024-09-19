Регоператор представил экоигру на празднике «ЭкоДвор» в Солнечногорске

Порядка 100 участников собрались на семейном дворовом празднике в Солнечногорске, где региональный оператор Алексинского кластера организовал площадку для экологической игры ЭкоКорнХол. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участники обучались правильной сортировке отходов, метко попадая в мишени, символизирующие контейнеры для вторсырья и смешанных отходов.

Синий бак предназначен для сухих отходов — пластика, бумаги, металла, стекла и тетрапака.

Серый — для смешанных отходов, включая предметы личной гигиены, остатки пищи и неперерабатываемую упаковку.

Дети и родители погрузились в атмосферу праздника, принимали участие в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами Алексинского и Воскресенского кластеров реализуют большую экообразовательную программу, направленную на сокращение потребления и повышение экологической грамотности населения.

Сообщить о своем желании стать ее участником можно через официальные аккаунты региональных операторов ЭкоПромСервис и ЭкоЛайн-Воскресенск в социальных сетях или по электронной почте: rsoactiv@ec-line.ru.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.