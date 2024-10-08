Регоператор помог учащимся Балашихи утилизировать 800 литров «Добрых крышечек»

Учащиеся Балашихинской школы № 21 имени генерал-лейтенанта Д. А. Наливалкина приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки». С вывозом накопленного вторсырья школьникам помог региональный оператор Ногинского кластера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На участие в экологическом мероприятии педагогов и учеников вдохновили экоуроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы», которые регулярно проводят специалисты регоператора во всех образовательных учреждениях региона.

Результат — меньше чем за год ребята накопили более 72 пятилитровых и 20 двадцатилитровых бутылок — 760 литров полезной фракции, которая отправилась на переработку.

Российский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» реализуется в Подмосковье с декабря 2016 года. Все вырученные средства направляются на помощь детям с особенностями развития из приемных семей для покупки необходимой им реабилитационной техники.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает всех желающих присоединиться к общему доброму делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.