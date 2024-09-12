Регоператор Подмосковья обеспечит контейнерами для сбора отходов экоакцию

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:16

Регоператор Ногинского кластера обеспечит контейнеры и вывоз отходов во время экоакции по высадке деревьев. В Подмосковье пройдет акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» на территории Кучинского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках мероприятия региональный оператор установит баки для раздельного сбора отходов, а также обеспечит своевременный вывоз отходов после акции. Каждый сможет внести свой вклад в экологическое будущее Подмосковья, посадив дерево или кустарник. Все контейнеры будут размещены в непосредственной близости от места проведения акции.

Цель мероприятия — очистить и привести в порядок определенную территорию Горенского лесопарка.

В завершении акции будет осуществлен вывоз отходов в комплекс по переработке ТКО, где сырье будет досортировано и передано переработчикам.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.