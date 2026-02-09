Регоператор Ногинского кластера Подмосковья отправил 55 кубометров елей на переработку

Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области направил на переработку 55 кубометров новогодних елей, собранных в ходе экоакции «Сдай елку на переработку» с 12 января по 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители 12 городских округов Ногинского кластера сдали около 150 новогодних деревьев в специально оборудованные муниципальные пункты сбора. В число округов, участвовавших в акции, вошли Балашиха, Богородский, Лосино-Петровский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Звездный городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино и Электросталь.

Наибольшее количество елей собрали в Реутове, Балашихе и Щелкове. Все деревья были переданы в Электрогорский филиал производственной компании, где их измельчат в щепу.

Полученное сырье планируется использовать для производства плитной продукции, высадки новых деревьев и благоустройства парковых зон в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.