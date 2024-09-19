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сегодня в 13:04

Регоператор Чеховского кластера за лето собрал более 1,5 т пластиковых крышечек

Волонтеры городских округов Чехов, Подольск и Серпухов за лето собрали более 1,5 т пластиковых крышек. Регоператор Чеховского кластера на безмозмездной основе помог в транспортировке вторсырья на предприятие по переработке. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Общий объем составил более 6,5 куб. метров. Вырученные деньги пойдут на приобретение инвалидных кресел и вертикализаторов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

«Раздельный сбор и правильная утилизация пластика — несомненно первый и важный шаг в этом направлении. Пластик в результате акции получит вторую жизнь, и экология Подмосковья станет немного чище», — сказал генеральный директор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

В регионе обслуживания Чеховского кластера открыто более 20 пунктов сбора крышечек, адреса которых размещены на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.