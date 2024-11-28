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сегодня в 19:04

Регоператор Чеховского кластера собрал более 2 тыс пластиковых крышечек в ноябре

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Чеховского кластера уже на протяжении 5-ти лет является партнером благотворительной акции, обеспечивая сбор и безвозмездный вывоз пластика на предприятие по переработке. Так, в ноябре вывезено более 2 тыс. л ценного пластика, собранного в Серпухове и Чехове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

27 ноября одна из самых юных волонтеров, шестилетняя Арина Михайлина, пришла специально в офис регоператора вместе с мамой, чтобы «из рук в руки» передать крышечки, собранные для помощи детям с особенностями развития фонда «Волонтеры в помощь детям — сиротам».

С благодарностью за экологичное воспитание дочери маме Алины вручили памятный сувенир.

Рекордсмены по сбору крышечек в Чеховском кластере:

Самую крупную партию пластикового вторсырья собрали учащиеся школы № 10 городского округа Чехов — более 600 л крышечек.

На втором месте — школьники Липицкой СОШ в п. Липицы.

На третьем месте — юные воспитанники Центра культурного развития в Пущино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.