Регоператор бесплатно собрал и вывез мусор после исторического фестиваля в Чехове

Очередной культурно-исторический фестиваль под названием «Молодинская битва» прошел в городском округе Чехов. Мероприятие посвящено победе русского государства над крымско-турецкой армией. Регоператор Чеховского кластера оказал благотворительную техническую поддержку и обеспечил для участников безвозмездный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В регионе проводится много развлекательных и общественных фестивалей, требующих последующий вывоз отходов. Региональные операторы нацелены не только на работу с МКД, но и на то, чтобы сделать окружающую среду чистой и комфортной для жителей. Поэтому одним из направлений деятельности является поддержка ключевых массовых мероприятий», — отметил первый заместитель министра Николай Скворцов.

На всей территории проведения мероприятия было установлено 4 бункера для сбора твердых коммунальных отходов и обеспечен своевременный вывоз ТКО на комплекс по переработке.

Всего в фестивале приняло участие более 50 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.