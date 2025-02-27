Регистрацию на конкурс для молодых бизнесменов «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта

Агентство стратегических инициатив (АСИ), корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» продлили до 10 марта прием заявок на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ» в связи с большим количеством запросов от участников. Подать заявку могут начинающие предприниматели от 14 до 28 лет на цифровой платформе МСП.РФ , сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от корпорации МСП.

«Уже порядка 5 тысяч заявок подано на конкурс «Создай НАШЕ» через МСП.РФ, и динамика сохраняется. В связи с большим количеством желающих и сохраняющейся высокой интенсивностью поступления обращений мы решили продлить сроки приема заявок еще на неделю. Также в этом году партнерами конкурса выступят крупные компании из различных сфер экономики — финансов, промышленности, ИТ, туризма, электронной торговли. В рамках своих спецноминаций они обеспечат дополнительную поддержку проектов участников конкурса, предоставив возможность акселерации бизнес-идей», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе наиболее активных регионов по поданным заявкам: г. Москва (284 заявки), Республика Татарстан (261 заявка), г. Санкт-Петербург (171), Краснодарский край (156 заявок), Московская область (153 заявки), Республика Башкортостан (143 заявки), Нижегородская область (140 заявок), Иркутская область (104 заявки), Самарская область (103), Приморский край (102 заявки).

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» — совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.