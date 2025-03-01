Регистрация собак в Подмосковье станет обязательной с марта

Регистрация домашних питомцев официально подтверждает права владельца на конкретное животное. Если оно потеряется, можно легко доказать принадлежность — каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. С марта в Подмосковье вводятся изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных, которые предусматривают административную ответственность в отношении владельцев незарегистрированных собак, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

До этого момента требование носило профилактический характер.

«Главная задача — воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе — обязательна, остальных животных — по желанию. Пройти процедуру необходимо в течение 14 дней после достижения питомцем 3-месячного возраста. Также требование распространяется на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в Реестр, повторно регистрировать не нужно. Питомцу водится микрочип, содержащий уникальный код, который считывается сканером. Таким образом можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

С марта в регионе за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ, сумма штрафа составляет от 1500 до 3000 рублей. При выявлении первого нарушения — владельцу выносится предупреждение, если случай повторный — наступает административная ответственность. Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники Министерства, обеспеченные специальным оборудованием — сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе, а также отсутствует информация о владельце собаки, это означает, что регистрацию животное не проходило.

«Регистрацию домашних животных проводят только специалисты государственных учреждений ветеринарии Московской области при личном посещении владельца совместно с питомцем. Заявление на регистрацию можно подать онлайн через региональный портал госуслуг либо при личном посещении клиники. Врач осмотрит животное, занесет в систему породу, пол, окрас, кличку и данные о прививках, проверит паспортные данные, адрес регистрации и контакты владельца. Введение чипа — обязательная процедура. Регистрация проводится бесплатно, установка чипа оплачивается отдельно по доступной цене. Животные, которые находятся на содержании в приютах, также должны быть чипированы и зарегистрированы», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Московской области составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается оплатой налогов и иных платежей. При необходимости во время регистрации можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом «Рабикан», который есть в наличии в каждой государственной ветеринарной клинике Подмосковья.

Кроме этого, с наступлением теплой погоды в парках Подмосковья продолжится акция по регистрации, чипированию и вакцинированию животных в мобильных офисах Госветслужбы. О локациях и датах проведения ветеринары Минсельхоза Московской области сообщат дополнительно в официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.