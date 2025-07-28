Регионы обязали составлять терсхемы по-новому для повышения прозрачности отрасли

Правительство РФ утвердило изменения в порядок разработки территориальных схем по обращению с отходами. Теперь регионы должны вносить в них информацию о труднодоступных территориях и объектах по переработке органических отходов, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Новые данные позволят лучше следить за жизненным циклом отходов и исключить ситуации, когда отходы незаконно сбрасывают в несанкционированных местах. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление № 1089. Над документом работали специалисты Российского экологического оператора.

«Территориальная схема — это ключевой инструмент для планирования всей системы обращения с отходами в регионе. Без нее невозможно эффективно размещать инфраструктуру, рассчитывать логистику и достигать целевых показателей национального проекта. — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Именно на основании актуальной и проработанной схемы строятся современные комплексы, рассчитываются потоки отходов и определяется потребность в мощностях по сортировке, утилизации и захоронению».

«Согласно новым требованиям, в территориальных схемах должен быть отражен перечень труднодоступных территорий, а также предприятий, на которых органические отходы перерабатывают в грунт. — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Внесение такой информации в терсхемы позволит обеспечить более широкую прослеживаемость потоков отходов».

Исходя из данных федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО) на конец 2024 года, на территории Российской Федерации в эксплуатацию введены 23 объекта по производству искусственных грунтов. Все они должны быть отражены в терсхемах.

Также должны быть уточнены условия включения в территориальную схему перегрузочных станций.