Региональный фестиваль для воспитателей прошел в Подмосковье

22 января в детском саду № 63 «Лучик» городского округа Щелково, где работает победитель конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» Екатерина Петрова, состоялся региональный фестиваль мастеров «Взаимодействие воспитателей со специалистами образовательной организации: приоритеты совместной деятельности». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль был организован в рамках деятельности клуба «Воспитатель Подмосковья», который функционирует при Московском областном центре дошкольного образования.

Клуб «Воспитатель Подмосковья» объединяет более 650 педагогов региона и с 2018 года активно вовлекает молодых специалистов в профессиональную деятельность через проект «Ступени к мастерству». В рамках проекта наставники, являющиеся членами клуба, помогают начинающим педагогам адаптироваться на рабочем месте, развивать новые технологии в дошкольном образовании, создавать проекты и представлять их на конкурсах.

Фестиваль мастеров стал одной из ключевых площадок для творческого и профессионального общения воспитателей. Победители и лауреаты региональных и Всероссийских конкурсов «Воспитатель года» провели мастер-классы, поделились опытом работы по взаимодействию воспитателей, логопедов, психологов и инструкторов по физической культуре. В формате мастер-классов была представлена модель комплексного подхода к организации воспитательной и коррекционной работы, что стало важным шагом в повышении квалификации педагогов дошкольного образования.

«Фестиваль показал, что взаимодействие воспитателей с другими специалистами образовательных организаций — это мощный ресурс для профессионального роста педагогов и внедрения инновационных подходов в обучение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.