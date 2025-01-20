Региональный этап всероссийской олимпиады для школьников по информатике проходит в Мытищах

На базе мытищинской школы № 6 более 150 учеников 9-11 классов из городских округов Мытищи, Щелково, Пушкино, Королев, Сергиев Посад, Черноголовка, Фрязино, Шатура, Звездный городок два дня, 18 и 20 января, показывают свои знания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники, набравшие высокий балл, получат право принять участие в заключительном этапе олимпиады, который будет проходить на базе Федеральной территории «Сириус». Участие в таких мероприятиях помогает школьникам не только углубить свои знания, но и развить навыки работы в команде, научиться справляться со стрессовыми ситуациями и принимать решения в условиях ограниченного времени. Это важные качества, которые пригодятся им в будущем, независимо от выбранной профессии.

Таким образом, олимпиада в школе № 6 Мытищи стала значимым событием для многих школьников, открывающим перед ними новые горизонты и возможности для личностного и профессионального роста.

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