Региональные команды обменялись опытом на слете в Подмосковье

5 сентября в городском округе Химки прошел слет «Подмосковье – территория перемен», который второй год подряд объединяет региональные команды Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» и федерального проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участниками мероприятия стали специалисты местных отделений и наставники Движения Первых, а также муниципальные координаторы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

С приветственными словами к собравшимся обратились заведующий отделом дополнительного образования детей управления воспитания и дополнительного образования детей министерства образования Московской области Ирина Индык, региональный координатор Всероссийских проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» в Московской области Святослав Громов и председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Слет предоставил платформу для изучения актуальных воспитательных практик, выстраивания эффективных рабочих процессов между проектами, а также налаживания взаимодействия между участниками. В ходе мероприятия участники обменялись опытом реализации проектов в своих муниципалитетах и обсудили перспективы развития воспитательного процесса.

Организаторы отметили, что слет способствовал углублению знакомства с деятельностью каждого направления и построению эффективного взаимодействия между всеми участниками, что является важным шагом для формирования единого воспитательного пространства в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.