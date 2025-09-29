Региональное отделение движения «Экосистема» покажет документальный фильм

В рамках популяризации идей бережного отношения к окружающей среде и привлечения внимания к работе волонтеров Всероссийское экологическое движение «Экосистема», созданное по поручению президента РФ В. В. Путина, подготовило документальный фильм, рассказывающий о значимых проектах и достижениях нашего движения в Московской области, а также о людях, которые своим примером вдохновляют жителей региона на экологические инициативы. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Региональное отделение движения «Экосистема» в Московской области вошло в пятерку самых активных среди всех отделений в нашей стране. Это доказывает, что жители вовлечены в экологическую повестку и проводимые в Вашем регионе мероприятия.

Демонстрация фильма поможет повысить уровень экологического сознания жителей Московской области, а также проинформирует их о возможности вступления в движение «Экосистема» в качестве волонтера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных»предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.