Реестр воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны

Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны РФ. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения в постановления носят технический характер, сообщили в пресс-службе Минцифры. Для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не поменяется.

Корректировки потребовались, потому что Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны.

В 2024 году осенний призыв традиционно продлится с 1 октября до 31 декабря. Обычно призыв проводят два раза в год, весной и осенью.