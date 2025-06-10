Реестр гаджетов: эксперт оценил идею единой базы сотовых устройств в РФ

Ведущий эксперт-аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что введение в России базы сотовых устройств поможет отслеживать и блокировать вражеские дроны, сообщает Общественное Телевидение России .

«И второй момент — это контроль поставок всего оборудования в Россию», — отметил Муртазин.

По его словам, эту схему уже реализуют в Турции: в страну нельзя ввозить оборудование без IMEI номера. В РФ новый реестр сможет помочь бороться с контрабандой и сделает рынок более прозрачным.

Ранее руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко подготовил документ с предложением создать в России единый реестр гаджетов. Всем устройствам, работающим на сим-картах, присвоят специальные коды. Для федеральной базы определят оператора, который сможет регулировать работу оборудования и блокировать IMEI краденых телефонов и беспилотников.