Редкую птицу заметили в Москве

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Бердвотчеры сделали интересное открытие, заметив необычного жителя водоема. Информация о данном случае уже была передана специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Этой осенью любители природы обнаружили редкую птицу — красношейную поганку — в Строгинской пойме, сообщает «Царьград» .

Прибывшие специалисты по орнитологии подтвердили присутствие этого необычного для столицы вида.

Эксперты рассказали, что красношейная поганка гнездится на севере европейской России и часто обитает на озерах, окруженных верховыми болотами. Эта птица впечатляет своим ярким окрасом.

«Между глазами у нее ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка рыжего цвета, а крылья темные», — рассказали орнитологи.

Чтобы рассмотреть ее подробнее, лучше использовать бинокль, так как красношейная поганка предпочитает находиться на расстоянии от берега.

Таким образом находка, сделанная натуралистами-любителями, расширила знания исследователей о животном мире Москвы.

Стоит отметить, что бердвотчинг, или наблюдение за птицами, стало популярным хобби среди многих жителей города, предоставляя возможность насладиться разнообразием пернатых, живущих в Москве.