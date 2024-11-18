Редкую птицу заметили в Москве
Фото - © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Бердвотчеры сделали интересное открытие, заметив необычного жителя водоема. Информация о данном случае уже была передана специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Этой осенью любители природы обнаружили редкую птицу — красношейную поганку — в Строгинской пойме, сообщает «Царьград».
Прибывшие специалисты по орнитологии подтвердили присутствие этого необычного для столицы вида.
Эксперты рассказали, что красношейная поганка гнездится на севере европейской России и часто обитает на озерах, окруженных верховыми болотами. Эта птица впечатляет своим ярким окрасом.
«Между глазами у нее ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка рыжего цвета, а крылья темные», — рассказали орнитологи.
Чтобы рассмотреть ее подробнее, лучше использовать бинокль, так как красношейная поганка предпочитает находиться на расстоянии от берега.
Таким образом находка, сделанная натуралистами-любителями, расширила знания исследователей о животном мире Москвы.
Стоит отметить, что бердвотчинг, или наблюдение за птицами, стало популярным хобби среди многих жителей города, предоставляя возможность насладиться разнообразием пернатых, живущих в Москве.