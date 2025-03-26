Редкие звонки и игнор: психолог назвала признаки бредкрамбинга в отношениях

Бредкрамбинг — это новая разновидность манипулирования и созависимых отношений, когда один из партнеров довольствуется лишь «хлебными крошками». Психолог Майя Голубева объяснила, как распознать нездоровую связь и выйти их нее, сообщает RuNews24.ru .

Бредкрамбинг часто развивается в соцсетях, когда один из партнеров «рассыпает крошки» в качестве приманки — это могут быть отдельные лайки, комментарии, спонтанные сообщения или звонки, которые не приведут к полноценномуу общению.

«Переписка обрывается на полуслове, обещания перезвонить не выполняются. <…> При этом проявление интереса чередуется с холодностью и отстраненностью», — рассказала психолог.

По ее словам, при такой форме отношений один человек не дает другому четкого понимания о своих намерениях, избегает разговоров о будущем.

Среди причин такого поведения могут быть неуверенность в себе и желание поднять личную самооценку за счет другого человека, страх серьезных отношений и неготовность нести ответственность.

Кроме того, для некоторых людей бредкрамбинг — это просто игра, отметила Голубева. В любом случае, из таких отношений необходимо выходить, призывает психолог. Для этого необходимо осознать, что вы в эту ловушку попали, и признать, что достойны полноценных отношений.