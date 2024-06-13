Редкие орхидеи распустились впервые в лесах Подмосковья

В Подмосковье лесничими в лесах Орехово-Зуевского городского округа обнаружено цветение орхидей любки двулистной и пальчатокоренника Фукса. Оба вида внесены в список редких и уязвимых растений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Как это ни странно, не тропики богаты такими растениями, как орхидеями, но и наши леса являются местом их произрастания. Большинство этих красивейших растений редки в регионе. На территории Подмосковья произрастает 23 вида орхидных, занесенных в Красную книгу Московской области, из них 10 внесены в Красную книгу России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

К редким видам, занесенным в Красную книгу Московской области,и относятся: венерин башмачок настоящий, лосняк Лезеля, надбородник безлистный, неоттианта клобучковая, офрис насекомоносный, пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник траунштейнера, пыльцеголовник длиннолистный, ятрышник шлемовидный, ятрышник обожженный, венерин башмачок крапчатый, бровник одноклубневый, гудайера ползучая, дремлик болотный, дремлик темно-красный, ладьян трехраздельный, любка зеленоцветковая, мякотница однолистная, пальчатокоренник кровавый, пальчатокоренник пятнистый, пололепестник зеленый, тайник сердцевидный, хаммарбия болотная, из которых первые 10 видов занесены также в Красную книгу РФ.

В 2019 году на территории заказника «Журавлиная родина» исследователи обнаружили редчайшую подземную орхидею, которую до этого находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный, занесенный в Красные книги Московской области и России, относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XXI века, затем в середине 60-х годов, и в начале 90-х. Редкость наблюдения надбородника объясняется тем, что до начала цветения (в июне–июле) эта орхидея ведет подземный образ жизни. Годами орхидея может не обнаруживать себя, но при стечении благоприятных обстоятельств оно выбирается из-под земли и красиво зацветает.

«Подмосковье богато уникальными видами растений, для сохранения редких видов в регионе созданы особо охраняемые природные территории, на которых сохранены естественные биотопы и поддерживается режим охраны», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.